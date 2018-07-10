Всероссийский форум поисковых отрядов может стать ежегодным

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов, прошедший впервые на площадке Дома правительства Московской области, может стать ежегодным мероприятием, в рамках которого участники обмениваются опытом и налаживают межведомственные связи. Об этом сообщила журналистам во вторник гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Сегодня все договорились, что такой форум был не разовым форматом, он станет ежегодной доброй традицией. Сегодня в формате дискуссий и круглых столов рассмотрены ряд наболевших вопросов: межведомственное взаимодействие, форматы быстрого реагирования, создание ресурсных центров в регионах, проведение образовательных форматов. Мы надеемся, что такие совместные мероприятия помогут наладить доверие между федеральными органами власти, добровольцами, волонтерами, потому что без доверия, совместной слаженной работы, эффективность в организации поисков будет страдать", - сказала Чупшева по итогам пленарной сессии форума.

Первый Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов проходит в Доме правительства Московской области в Красногорске с 10 по 11 июля 2018 года. Мероприятие проводит "Центр поиска пропавших людей" при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и правительства Подмосковья.

Участники форума из более чем 40 регионов России обменяются опытом и обсудят создание ресурсных центров по обучению добровольцев поиску пропавших людей.

Подмосковье как пример

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе работает отлаженная система по поиску и спасению пропавших людей.

"Пять лет назад удавалось найти лишь 74% пропавших людей, сегодня - 95%. Благодаря такой работе, эффективному взаимодействию всех спасательных подразделений, добровольцев, использованию самых современных средств связи нам удается менять ситуацию. Наша ключевая задача - чтобы ни один человек не терялся в нашем регионе, чтобы каждый был спасен. Для этого мы должны такую работу развернуть в каждом муниципалитете", - добавил глава региона.

По мнению Чупшевой, система "112" в Московской области является одной из лучших в России. "Организация такого центра координации по поиску пропавших людей - один из эффективных инструментов быстрого реагирования всех ведомств, добровольческих сил в совместной организации одновременного поиска. Конечно мы бы хотели, чтобы эта возможность была реализована в каждом субъекте РФ".

Ранее глава АСИ уточнила, что ежегодно в России фиксируют от 70 тыс. до 100 тыс. случаев пропажи людей, в 25% из которых поиски не приносят результатов.

Единый центр экстренных служб Московской области - "Система-112" - самый крупный в РФ, отметили в пресс-службе Пестова. В нем работают более 3,5 тыс. специалистов. Алгоритм работы "Системы-112" позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб.

Профилактическая работа

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова придерживается мнения, что профилактические беседы с детьми и их родителями могут помочь снизить количество случаев пропавших людей. Для этого волонтеры, добровольцы, а также представители различных силовых ведомств ведут соответствующие разъяснительные работы в школах и образовательных учреждениях.