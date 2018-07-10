ЕС выделит более €190 млн на помощь странам зоны Сахеля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Евросоюз выделит €191 млн на гуманитарную помощь африканским странам зоны Сахеля в связи с продовольственным кризисом в регионе, который стал худшим за последние 5 лет.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"Нельзя терять времени, так как много людей страдают от обострения продовольственного кризиса в Сахеле. Помощь ЕС даст средства для выживания тем, кто оказался в наиболее уязвимом положении. Наша новая программа поддержки должна охватить более 1,1 млн человек, нуждающихся в срочной продовольственной помощи, и направлена на дальнейшую поддержку лечения более 650 тыс. детей, страдающих от недоедания", - приводятся в пресс-релизе слова еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристоса Стилианидеса.

Гуманитарная помощь будет распределена между восемью странами зоны Сахеля. Буркина-Фасо получит €11,1 млн, Чад - €40,2 млн, Камерун - €13,9 млн, Мали - €35,3 млн, Мавритания - €11,4 млн, Нигер - €32,2 млн, Нигерия - €35,3 млн и Сенегал - €1 млн. Кроме того, будут выделены средства на региональную помощь в сумме €10,8 млн.

По данным ЕК, гуманитарная ситуация в Сахеле, одном из беднейших регионов мира, крайне неустойчива. Почти 11,8 млн человек в восьми странах региона нуждаются в немедленной помощи, чтобы избежать голода, причем женщины и дети страдают больше всего. До 4 млн детей подвергаются риску недоедания и нуждаются в лечении. Ситуация быстро ухудшается, так как тысячи семей исчерпали свои запасы пищи на четыре месяца раньше обычного, а следующий урожай - только в сентябре.