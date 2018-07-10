Шахматный турнир между юношескими сборными России и Китая пройдет в алтайской Белокурихе

БАРНАУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Международный шахматный турнир "Матч дружбы" между юношескими сборными России и Китая состоится в городе-курорте Белокуриха Алтайского края с 15 по 18 июля. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс- службе регионального правительства.

"Матч Дружбы" станет пятым по счету поединком между юными шахматистами двух стран. "Ранее подобные матчи проводились в Пекине, Харбине, Шанхае и Петропавловске-Камчатском", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в текущем году заявка от Белокурихи победила других конкурентов за право проведения шахматного соревнования, благодаря чему Алтайский край впервые принимает столь значимый турнир.

По информации пресс-службы, в составе каждой из сборных - шесть юношей и две девушки от 2004 года рождения и моложе. Также одновременно с детьми в рамках турнира пройдут выставочные шахматные поединки между четырехкратной чемпионкой мира по шахматам Хоу Ифань и международным гроссмейстером, членом сборной команды России Никитой Витюговым.

Кроме того, 17 июля международный гроссмейстер Михаил Кобалия проведет сеанс одновременной игры на 50 досках для юных шахматистов и ветеранов шахмат. "Как ожидается, в качестве организаторов и почетных гостей турнира в Белокуриху приедут исполнительный директор Российской Шахматной Федерации Марк Глуховский, старший тренер юношеской сборной России Михаил Кобалия, а также генеральный директор "Фонда Геннадия Тимченко" Мария Морозова",- заметил собеседник агентства.