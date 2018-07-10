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Кабмин присвоил имена погибших при теракте в Беслане спасателей двум горам Кавказа

Общество
10 июля, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Отмечается, что Валерий Замараев "внес значительный вклад в развитие спасательного дела в России", а Дмитрий Кормилин "внес вклад в организацию и развитие водолазной службы МЧС России"

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство России присвоило двум горам в Северной Осетии имена спасателей, погибших при теракте в Беслане в 2004 году. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Двум вершинам (3,5 и 3,6 км) в массиве Тепли Главного Кавказского хребта в Алагирском районе республики, которые прежде не имели названий, присвоены имена Героя РФ Валерия Замараева и кавалера ордена Мужества Дмитрия Кормилина. Отмечается, что решение об этом принято по предложению парламента Северной Осетии и для увековечения памяти спасателей. В документе подчеркивается, что Замараев "внес значительный вклад в развитие спасательного дела в России", а Кормилин "внес вклад в организацию и развитие водолазной службы МЧС России".

Кормилин и Замараев погибли 3 сентября 2004 года в Беслане во время операции по освобождению заложников.

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