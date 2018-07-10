Источник: правительство одобряет подходы Минздрава в нацпроекте "Здравоохранение"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Проект нового национального проекта "Здравоохранение" на 2018-2024 годы, подготовленный Минздравом России, в целом позитивно оценивается в правительстве, сообщил ТАСС во вторник источник в кабинете министров.

"Подходы одобрены. Сейчас у [премьера Дмитрия] Медведева рассматриваются на Совете при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам", - сказал собеседник агентства.

В распоряжении ТАСС есть проект паспорта нацпроекта "Здравоохранение" от 5 мая, согласно которому его куратором является вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем - глава Минздрава Вероника Скворцова, администратором - замминистра здравоохранения Наталья Хорова. Реализация нацпроекта планируется с 1 октября 2018 года.

Целевые показатели

Нацпроект содержит девять целевых показателей, в числе которых снижение к 2024 году смертности трудоспособного населения до 350 случаев на 100 тыс. населения (в 2017 году этот показатель составлял 473,4 случая), снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. (2017 год - 587,6 случая), смертности от новообразований до 185 случаев на 100 тыс. населения (2017 год - 200,6 случая), младенческой смертности до 4,5 случаев на 1 тыс. родившихся (2017 год - 5,6 случая).

Кроме того, в качестве целей указана ликвидация кадрового дефицита в поликлиниках, отделениях скорой помощи, женских консультациях, установление ежегодных профилактических осмотров для всех граждан (доля профилактических осмотров для прошедших через него должна вырасти с 39,7% до 90%).

Минздрав также планирует в 2019 году обеспечить медпомощью все населенные пункты с населением от 100 до 2 тыс. человек. По состоянию на февраль 2018 года в 671 населенном пункте в РФ доступной медпомощи не было. Среди других целей - сокращение времени ожидания медпомощи в очереди и увеличение объема экспорта медуслуг в четыре раза - до $1 млрд к 2024 году.

Ранее Голикова сообщала, что объем финансирования нацпроекта по здравоохранению оценивается в сумму, превышающую 1,5 трлн рублей.