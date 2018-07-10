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Дитрих: ответственность водителей за наиболее аварийные правонарушения будет усилена

Общество
10 июля, 15:35 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 10, июля. /ТАСС

Министр транспорта также сообщил, что в национальном проекте содержится блок, посвященный снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях

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ГОРКИ, 10 июля. /ТАСС/. Национальный проект по безопасности дорожного движения предусматривает усиление ответственности водителей за наиболее аварийные правонарушения на дорогах. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Кроме того предусматривается [национальным проектом] целый ряд мероприятий по усилению ответственности водителей за нарушение отдельных, наиболее аварийных категорий правонарушений. В целом по этому поводу также предусмотрено выполнение показателей, предусмотренных указом президента №204", - сказал Дитрих.

Также, по словам министра, в национальном проекте содержится блок, посвященный снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях. В нем предусмотрен ряд мероприятий, направленных на улучшение оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП, мероприятия, направленные на пропаганду соблюдения правил дорожного движения и обучение детей правильному поведению на дорогах.

Еще один крупный блок проекта предусматривает приведение в нормативное состояние дорожной сети ряда городских поселений. "Минтранс предложил продолжить приоритетный проект по 28 агломерациям, который мы уже реализуем с 2017 года, а также дополнительно к этим развернуть этот проект в 40 агломерациях с меньшим количеством жителей. Таким образом эта часть национального проекта охватит 78 городских поселений с численностью жителей более половины населения страны", - пояснил Дитрих.

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