Срок безвизовых поездок на Ямайку для россиян увеличат с 30 до 90 дней

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Срок безвизового посещения российскими туристами Ямайки планируется увеличить до 90 дней. Проект соответствующего соглашения с Ямайкой, одобренный правительством РФ, опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Документ предварительно проработан с ямайской стороной и должен быть подписан по достижении окончательной договоренности, говорится в распоряжении кабмина. В соответствии с проектом соглашения, граждане РФ смогут пребывать на территории Ямайки, а граждане Ямайки - на территории России без виз сроком до 90 дней в течение одного года. Речь идет о поездках, связанных с туризмом, культурным обменом, образовательными целями и др.

Как сообщается на сайте Консульского департамента МИД РФ, с 2013 года властями Ямайки был введен безвизовый режим въезда на территорию этой страны для граждан РФ сроком до 30 дней.