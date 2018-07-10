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Срок безвизовых поездок на Ямайку для россиян увеличат с 30 до 90 дней

Общество
10 июля, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Речь идет о поездках, связанных с туризмом, культурным обменом и образовательными целями

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Срок безвизового посещения российскими туристами Ямайки планируется увеличить до 90 дней. Проект соответствующего соглашения с Ямайкой, одобренный правительством РФ, опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Документ предварительно проработан с ямайской стороной и должен быть подписан по достижении окончательной договоренности, говорится в распоряжении кабмина. В соответствии с проектом соглашения, граждане РФ смогут пребывать на территории Ямайки, а граждане Ямайки - на территории России без виз сроком до 90 дней в течение одного года. Речь идет о поездках, связанных с туризмом, культурным обменом, образовательными целями и др.

Как сообщается на сайте Консульского департамента МИД РФ, с 2013 года властями Ямайки был введен безвизовый режим въезда на территорию этой страны для граждан РФ сроком до 30 дней.

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