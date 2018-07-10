РЖД запустили сервис по перевозке детей без сопровождения родителей в "Невском экспрессе"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. РЖД начали предоставлять услугу по перевозке детей без сопровождения взрослых между Москвой и Санкт-Петербургом в скоростном поезде "Невский экспресс". Как сообщает пресс-служба компании, сервис запущен в пилотном режиме.

Сервисом могут воспользоваться дети в возрасте от 10 до 16 лет, на которых по правилам перевозок оформляется взрослый билет. Для оформления услуги необходимо предъявить документы ребенка, его законного представителя, приобретающего билет, а также номер телефона и данные взрослого, который встретит ребенка на станции назначения. Также необходимо заполнить заявление и заплатить 1500 рублей за предоставление услуги.

В РЖД уточнили, что в день поездки на вокзал необходимо прибыть за полчаса до отправления поезда и передать ребенка сотруднику сервисного центра, который поможет расположиться в вагоне. В пути за ребенком будут присматривать специально обученный проводник и начальник поезда.

С октября 2013 года услуга по сопровождению детей от 10 до 16 лет предоставляется в поездах "Сапсан".

Ранее генеральный директор АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочернее общество РЖД) Петр Иванов говорил, что услуга сопровождения ребенка старше 10 лет в поезде проводником будет запущена в 2018 году.