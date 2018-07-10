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В Липецке установят памятник погибшему в Сирии летчику Олегу Пешкову

Общество
10 июля, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Монумент установят на выезде из Липецка в сторону Воронежа до конца 2018 года

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ТАСС, 10 июля. Власти Липецка в микрорайоне "Победа" установят самолет-памятник Су-24 служившему в этом городе военному летчику Олегу Пешкову, который погиб в Сирии осенью 2015 года. Монумент установят на выезде из Липецка в сторону Воронежа до конца 2018 года, рассказал во вторник ТАСС замглавы администрации Липецка Михаил Щербаков.

Летчик Липецкого авиацентра Олег Пешков погиб в Сирии 24 ноября 2015 года, после того, как его фронтовой бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем. Указом президента РФ за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Пешкову было посмертно присвоено звание Героя России. Пешков похоронен на кладбище Трубного завода в Липецке.

"В Липецке в жилом микрорайоне "Победа", на видном месте у въездной дороги со стороны Воронежа, мы установим бомбардировщик Су-24. Это будет такая же модель самолета Су-24, на которой во время службы в Липецком авиацентре летал Олег Пешков. Сейчас проектируем постамент для самолета. Планируем, что установим самолет до конца года, но может все получится и раньше", - сказал Щербаков.

Ранее сообщалось, что в Липецке именем погибшего Героя России назван один из самолетов Липецкого авиацентра, а также школы в селе Хрущевка Липецкой области и в самом Липецке. Имя Пешкова увековечено на стеле памятника погибшим летчикам на площади Авиаторов в Липецке, а также в названии аллеи в городском парке.

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