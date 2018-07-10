В УФСИН Москвы заявили, что глава Серпуховского района не жаловался на давление в СИЗО

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Глава Серпуховского района Александр Шестун не обращался к администрации СИЗО в Москве с заявлениями об оказании на него давления. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве, назначена проверка в связи с распространением в СМИ информации о том, что на Шестуна в СИЗО оказывается давление.

"В случае подтверждения фактов противоправных действий в отношении обвиняемого со стороны арестованных или сотрудников СИЗО виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Также необходимо отметить, что к администрации учреждения Александр Шестун с подобными заявлениями и жалобами не обращался", - сообщили в УФСИН.

Шестун обвиняется в превышении должностных полномочий при предоставлении четырех земельных участков стоимостью около 62 млн рублей под строительство торговых центров. Вину не признает, считая, что дело в отношении него возбуждено для воспрепятствования его переизбранию и борьбе против мусорных полигонов. Шестун заявил о намерении баллотироваться на пост главы Серпуховского района на новый срок.

Срок ареста Шестуна судом установлен до 13 августа. Наказание по инкриминируемой статье - лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.