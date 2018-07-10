К реставрации памятников в Петербурге привлекут волонтеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Волонтеры смогут принять участие в реставрации петербургских памятников архитектуры, следует из соглашения, которое комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга подписал во вторник с городским Союзом реставраторов и отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

"У нас есть объекты, до которых, откровенно говоря, не доходят руки у города, поэтому общественная помощь нам очень важна. Есть, где поработать людям, не обладающим профессиональными навыками в деле реставрации. Реставраторы будут обучать желающих первоначальным навыкам работы на объектах культурного наследия", - сказал журналистам после подписания соглашения председатель профильного комитета Сергей Макаров.

Он отметил, что речь идет о расчистке и благоустройстве территории памятников, помощи в проведении исследований и составлении актов осмотров объектов культурного наследия.

По словам участников соглашения, волонтеры проявляют большой интерес к помощи реставраторам, и, возможно, желающих придется отбирать по определенным условиям.

Реставраторы будут проводить для волонтеров лекции, рассказывать об общих понятиях реставрационной сферы, обучать простым работам на объектах культурного наследия.

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