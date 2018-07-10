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К реставрации памятников в Петербурге привлекут волонтеров

Общество
10 июля, 15:42 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, июля. /ТАСС

При этом профессиональные реставраторы будут обучать желающих навыкам работы на объектах культурного наследия

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© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Волонтеры смогут принять участие в реставрации петербургских памятников архитектуры, следует из соглашения, которое комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга подписал во вторник с городским Союзом реставраторов и отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

"У нас есть объекты, до которых, откровенно говоря, не доходят руки у города, поэтому общественная помощь нам очень важна. Есть, где поработать людям, не обладающим профессиональными навыками в деле реставрации. Реставраторы будут обучать желающих первоначальным навыкам работы на объектах культурного наследия", - сказал журналистам после подписания соглашения председатель профильного комитета Сергей Макаров.

Он отметил, что речь идет о расчистке и благоустройстве территории памятников, помощи в проведении исследований и составлении актов осмотров объектов культурного наследия.

По словам участников соглашения, волонтеры проявляют большой интерес к помощи реставраторам, и, возможно, желающих придется отбирать по определенным условиям.

Реставраторы будут проводить для волонтеров лекции, рассказывать об общих понятиях реставрационной сферы, обучать простым работам на объектах культурного наследия.

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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