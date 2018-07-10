Комитет Думы одобрил проект, обязывающий сообщать властям об отмене согласованного митинга

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал во вторник нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предлагается обязать организаторов митинга уведомлять органы власти об отмене ранее согласованного мероприятия как минимум за день до его проведения. Инициативу внесли на рассмотрение Госдумы в мае текущего года депутаты от "Единой России" Дмитрий Вяткин, Алена Аршинова, Александр Грибов, а также справоросс Михаил Емельянов.

Как напоминают авторы, для проведения публичного мероприятия вне специально отведенных для этих целей мест организатор митинга должен уведомить уполномоченный орган власти о планируемом месте и времени проведения такого мероприятия. После согласования времени и места уполномоченный орган власти должен обеспечить "в пределах своей компетенции совместно с организатором публичного мероприятия и представителем органа внутренних дел общественный порядок и безопасность граждан, а также оказать при необходимости участникам мероприятия медицинскую помощь". Это, как указывают разработчики, "предполагает расходование бюджетных средств на доставку металлоискателей и металлодетекторов для обеспечения безопасности участников на входе, на оплату труда сотрудников органов внутренних дел, медицинских работников, дежурящих во время проведения мероприятия".

Парламентарии отмечают, что "в последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий", что приводит к тому, что уполномоченные органы на основании поступивших уведомлений принимают необходимые меры для обеспечения проведения мероприятия, которое по факту не проводится.

По словам депутатов, такие случаи зачастую "носят явно выраженный провокационный характер". Так, они приводят в пример случай, когда "один гражданин подал 660 уведомлений о проведении в один выходной день в начале декабря 2017 года 660 публичных мероприятий в одном и том же месте Санкт-Петербурга, каждое из которых было согласовано, но не было проведено".

"Проект федерального закона направлен на закрепление обязанности организатора в случае отказа от проведения публичного мероприятия уведомить об этом решении уполномоченный орган власти не позднее чем за один день до мероприятия, а также проинформировать об этом потенциальных участников мероприятия", - говорится в пояснительной записке. При этом в документе уточняется, что "параллельно с этим вносится законопроект, предусматривающий установление административной ответственности за невыполнение организатором соответствующей обязанности".