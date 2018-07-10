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AP: бывший водитель Трампа подал в суд из-за неоплаченных 3 тыс. часов переработки

Общество
10 июля, 15:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, июля. /ТАСС

Ноэл Синтрон требует от компании Trump Organization $170 тыс.

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НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Бывший личный водитель Дональда Трампа, 59-летний Ноэл Синтрон, обратился в суд Нью-Йорка с требованием компенсировать ему 3,3 тыс. часов сверхурочной работы. По мнению истца, компания Trump Organization, которая является ответчиком по данному иску, недоплатила ему внушительную сумму - $170 тыс. Об этом в понедельник сообщило информационное агентство Associated Press.

Согласно поданным в суд документам, Синтрон работал личным шофером Трампа на протяжении 20 лет с 1996-го по 2016 год, до того момента как бывший бизнесмен стал кандидатом на пост президента и ему был предоставлен водитель из числа сотрудников Секретной службы США.

Как утверждает Синтрон, его рабочий день начинался в 07:00 и продолжался до тех пор, пока лично Трамп, кто-то из членов его семьи или его деловые партнеры не отпускали шофера домой. В результате продолжительность рабочего времени водителя составляла не менее 50-55 часов в неделю. При этом он не получал предусмотренные законом компенсации за сверхурочную работу. В течение 20 лет объем переработки личного шофера Трампа превысил заявленные в иске 3,3 тыс. часов, однако по законам штата Нью-Йорк срок исковой давности в такого рода делах не может составлять более шести лет.

Синтрон в своем судебном иске также указал, что работодатель не производил положенные ему по закону ежегодные индексации заработной платы. До 2010 года его годовой доход составлял $68 тыс., затем ему повысили зарплату до $75 тыс., но при этом заставили отказаться от дорогостоящей корпоративной медицинской страховки.

В свою очередь Trump Organization распространила официальное заявление, в котором сообщила, что оплата труда личного водителя Трампа производилась в полном объеме и в соответствии с законом. Компания президента США также выразила надежду, что в ее репутация будет полностью оправдана судом.

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