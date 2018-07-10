Скворцова: продолжительность жизни человека может быть увеличена до 120 лет

ГОРКИ, 10 июля. /ТАСС/. Глава Минздрава Вероника Скворцова считает, что продолжительность жизни человека может быть увеличена до 120 лет.

"Мир будет меняться. Потенциал вообще жизни человека - он достаточно велик. По самым скромным оценкам, не менее 120 лет человек может жить, в том случае, если он сам не укорачивает себе жизнь и если обстоятельства не укорачивают ему жизнь", - сказала министр по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Скворцова сравнила человеческую жизнь с синусоидой. "Жизнь, как биологическое явление, напоминает синусоиду: есть период детства, потом активная зрелость - взрослый возраст, потом биологическое старение и уход человека. Для того, чтобы увеличить продолжительность жизни, нельзя искусственно увеличить один из периодов. Увеличение продолжительности жизни - это не удлинение процесса старения, в биологическом понимании это расширение всей синусоиды", - сказала министр.

Она напомнила, что в XIX веке детство заканчивалось в девять лет, в начале XX века - в 11, а перед началом Великой отечественной войны - в 14. В 60-е годы XX века ребенком переставал считаться человек, достигший 16-летнего возраста. В настоящее время в России совершеннолетие наступает в 18 лет, а в большинстве европейских стран - в 21 год.

По мнению Скворцовой, необходимость каждого индивидуума развиться до уровня современного человека определяет тренд на удлинение детства и активного трудоспособного возраста.

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.