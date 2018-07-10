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Миронов внесет законопроект об упрощении получения гражданства РФ для беженцев с Украины

Общество
10 июля, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Документ также предполагает введение ускоренного порядка приема в гражданство для украинских беженцев

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия" разработала и внесет на рассмотрение Госдумы проект закона об упрощении получения гражданства РФ для беженцев с Украины. Об этом лидер справороссов Сергей Миронов заявил журналистам во вторник.

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"Сегодня наша фракция вносит в Госдуму законопроект, который значительно упрощает процесс получения российского гражданства беженцами с Украины", - сообщил он.

По его словам, инициативой предлагается отменить для этой категории лиц ряд общих требований, необходимых для принятия в гражданство РФ. "Это условия о том, что иностранные подданные должны непрерывно проживать на территории нашей страны пять лет, иметь законный источник средств к существованию и отказаться от имеющегося иного гражданства, в данном случае украинского", - уточнил Миронов. Законопроектом также вводится ускоренный порядок приема в гражданство для украинских беженцев - в срок до двух месяцев с момента подачи заявления.

"Я напомню, что в предыдущие годы наша фракция вносила схожие инициативы, призванные упростить оформление документов для граждан братской страны, которых сами украинские власти превращают в изгоев. Отчасти наши предложения были реализованы: год назад Госдума утвердила поправки, упрощающие процедуру отказа от украинского гражданства. Но проблема беженцев с Украины вновь поднималась на минувшей "Прямой линии" президента", - сказал Миронов.

Он добавил, что тысячи выходцев с Украины по-прежнему испытывают трудности с оформлением гражданства РФ. "Пора утвердить действенные законодательные меры, чтобы решить эти проблемы раз и навсегда. Речь идет о тысячах граждан, которые говорят с нами на одном языке, придерживаются одних традиций, и именно за это подвергаются гонениям у себя на родине. Они должны видеть со стороны России минимум бюрократии и максимум участия, надо дать возможность нормально жить и работать в России тем, что возлагает свои надежды на нашу страну", - заключил лидер "Справедливой России".

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"Справедливая Россия" "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2018
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