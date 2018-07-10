Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп поздравил тайских спасателей с успешным освобождением школьников из пещеры

Общество
10 июля, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

В последний день в спасательной операции приняли участие более 100 аквалангистов, 13 из которых иностранцы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 10 июля. Президент США Дональд Трамп поздравил тайских спасателей с успешным завершением операции по вызволению 12 школьников и их тренера из пещеры Кхао Луанг, где они оказались заблокированы из-за прибывающей воды и провели более двух недель. Об этом глава американской администрации написал во вторник в Twitter.

Смотрите также

Как проходила операция по спасению школьников из затопленной пещеры в Таиланде

"От имени США я поздравляю тайских "морских котиков" и всех остальных с успешным спасением 12 мальчиков и их тренера из опасной пещеры в Таиланде. Какой прекрасный момент - все спасены, чудесная работа!" - написал он.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где пропавшие укрылись от прибывавшей из-за ливней воды. В течение трех дней, с 8 по 10 июля водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну из пяти человек. В последний день в спасательной операции приняли участие более 100 аквалангистов, 13 из которых иностранцы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Операция по спасению детей из пещеры в Таиланде
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Таиланд
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
2
Трамп назвал Путина своим соперником
3
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
4
Федерация футбола Украины предложила Вукоевичу работу и компенсирует ему штраф ФИФА
5
СМИ: Киев готов возобновить сооружение завода ядерного топлива совместно с РФ
6
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
7
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!