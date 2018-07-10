Трамп поздравил тайских спасателей с успешным освобождением школьников из пещеры

ТАСС, 10 июля. Президент США Дональд Трамп поздравил тайских спасателей с успешным завершением операции по вызволению 12 школьников и их тренера из пещеры Кхао Луанг, где они оказались заблокированы из-за прибывающей воды и провели более двух недель. Об этом глава американской администрации написал во вторник в Twitter.

"От имени США я поздравляю тайских "морских котиков" и всех остальных с успешным спасением 12 мальчиков и их тренера из опасной пещеры в Таиланде. Какой прекрасный момент - все спасены, чудесная работа!" - написал он.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где пропавшие укрылись от прибывавшей из-за ливней воды. В течение трех дней, с 8 по 10 июля водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну из пяти человек. В последний день в спасательной операции приняли участие более 100 аквалангистов, 13 из которых иностранцы.