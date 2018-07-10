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Эксперты: большинство нынешних детей овладеют профессиями, которых пока еще не существует

Общество
10 июля, 16:31 UTC+3 ДУБЛИН /Корр. ТАСС, Владимир Зибров

При этом отмечается, что некоторые традиционные специальности будут вытесняться автоматизированным производством

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ДУБЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Более 60% нынешних детей будут иметь профессии, которых пока еще не существует. Такой прогноз содержится в исследовании, проведенном Ирландской ассоциацией промышленников и работодателей (IBEC).

В условиях бурного развития технологий, говорится в документе, в ближайшие годы на рынке труда будет расти спрос на новые умения и навыки, а также появятся профессии, которых пока не существует. И наоборот - некоторые традиционные рабочие позиции будут вытесняться автоматизированным производством, либо очень сильно видоизменяться. Большинство сегодняшних детей будут иметь профессии, совершенно незнакомые их родителям. Исследователи также предлагают готовиться к значительно более гибкому и переменчивому рынку занятости. "Станет нормой ситуация, при которой к 38-40 годам человек имеет за плечами опыт работы на 10-12 местах. Это совершенно новый тип карьеры", - отмечают эксперты IBEC.

"Компьютеризация практически всех секторов экономики, перемены в демографии и стиле жизни открывают новые возможности, но таят в себе и множество рисков, - предупреждают исследователи. - Ни существующая система образования, ни система социального обеспечения пока не готовы к этим вызовам". "В образовании и профессиональной подготовке необходимо делать ставку не на поддержании существующего рынка занятости, а на формировании людей, способных к быстрой переквалификации и адаптации [к новым условиям]. Школьникам и студентам, в свою очередь, стоит готовиться к тому, что их учеба с университетским дипломом не закончится, а лишь только начнется", - отметил глава IBEC Дэнни Маккой.

Выпуском своего доклада ирландская ассоциация начала общенациональную кампанию "Smarter World, Smarter Work" ("Умнее мир, умнее профессии"). Она призвана укрепить связи между тремя категориями - студентами, преподавателями и новаторами из крупнейших компаний, помочь им "говорить на общем языке". "Студенты могут быть сколь угодно успешными в своей учебе, но все это бессмысленно, если потом их интеллектуальный и культурный потенциал не находит применения", - пояснил Маккой.

Другое недавнее исследование IBEC показало, что на сегодняшний день менее 45% ирландских работодателей удовлетворены профессиональными качествами своих молодых сотрудников.

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