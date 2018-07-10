Комитет ГД одобрил законопроект о штрафах за вовлечение детей в несанкционированные акции

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал законопроект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные публичные акции и рекомендовал его к принятию в первом чтении. Соответствующее решение было принято на заседании комитета во вторник.

Законопроект разработали и внесли в мае в нижнюю палату парламента депутаты-единороссы Алена Аршинова, Анатолий Выборный, Ольга Окунева и Евгений Ревенко. Парламентарии предложили ввести административную ответственность и наказывать штрафом, обязательными работами или административным арестом за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные публичные акции. Так, Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить новой частью, устанавливающей ответственность за "вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании", если это действие "не содержит уголовно наказуемого деяния".

Предполагается, что эти действия будут караться для граждан административным штрафом в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, обязательными работами на срок до 100 часов, или административным арестом на срок до 15 суток. Для должностных лиц в случае принятия норм предусматривается штраф в объеме от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических - от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. Повторное совершение такого правонарушения "повлечет повышенную административную ответственность", уточняется в пояснительной записке к законопроекту. Оговаривается, что ответственность за подобные действия может наступать исключительно по решению суда.

Комитет по вопросам семьи, женщин и детей выступает комитетом-соисполнителем по данному законопроекту.