Зоопарк "Ноев ковчег" в Рязани оштрафовали за санитарные нарушения

ТАСС, 10 июля. Руководство передвижного зоопарка "Ноев ковчег", где прокуратура выявила нарушение санитарно-ветеринарных правил, оштрафовано на 3 тыс. рублей. Такое решение вынесла во вторник государственная инспекция по ветеринарии Рязанской области, сообщил ТАСС начальник отдела инспекторского надзора по работе с территориями управления ветеринарии Николай Кирюхин.

Прокуратура и эксперты главного управления ветеринарии Рязанской области пришли с проверкой в зоопарк после обращения граждан. Местные жители в соцсетях сообщали, что в зоопарке, который два месяца назад приехал в город, животные мучаются от жажды.

"Сегодня было рассмотрено административное дело в присутствии районного прокурора, вынесено постановление о привлечении к административной ответственности руководства зоопарка по части 1 статьи 10.8 КоАП в размере 3 тыс. рублей", - сказал Кирюхин.

Как сообщила прокуратура Рязанской области, надзорное ведомство в ходе проверки обнаружило, что на некоторых из животных отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Кроме того, прокурорам не были предоставлены сопроводительные документы на мясо для хищников.

В отношении владельца зоопарка было возбуждено дело об административном правонарушении. Как уточнили в прокуратуре, индивидуальный предприниматель, владеющий зоопарком, зарегистрирован в Краснодарском крае.