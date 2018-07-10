Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зоопарк "Ноев ковчег" в Рязани оштрафовали за санитарные нарушения

Общество
10 июля, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Местные жители в соцсетях сообщали, что в зоопарке животные мучаются от жажды

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 10 июля. Руководство передвижного зоопарка "Ноев ковчег", где прокуратура выявила нарушение санитарно-ветеринарных правил, оштрафовано на 3 тыс. рублей. Такое решение вынесла во вторник государственная инспекция по ветеринарии Рязанской области, сообщил ТАСС начальник отдела инспекторского надзора по работе с территориями управления ветеринарии Николай Кирюхин.

Прокуратура и эксперты главного управления ветеринарии Рязанской области пришли с проверкой в зоопарк после обращения граждан. Местные жители в соцсетях сообщали, что в зоопарке, который два месяца назад приехал в город, животные мучаются от жажды.

"Сегодня было рассмотрено административное дело в присутствии районного прокурора, вынесено постановление о привлечении к административной ответственности руководства зоопарка по части 1 статьи 10.8 КоАП в размере 3 тыс. рублей", - сказал Кирюхин.

Как сообщила прокуратура Рязанской области, надзорное ведомство в ходе проверки обнаружило, что на некоторых из животных отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Кроме того, прокурорам не были предоставлены сопроводительные документы на мясо для хищников.

В отношении владельца зоопарка было возбуждено дело об административном правонарушении. Как уточнили в прокуратуре, индивидуальный предприниматель, владеющий зоопарком, зарегистрирован в Краснодарском крае.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Рязанская область Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
2
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
3
Трамп назвал Путина своим соперником
4
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
5
Замдекана юрфака МГУ арестован по подозрению в хищении 39 млн рублей
6
СМИ: Киев готов возобновить сооружение завода ядерного топлива совместно с РФ
7
СМИ: всех эвакуированных из пещеры в Таиланде людей доставили в больницу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!