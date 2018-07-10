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В интернете собирают подписи в поддержку арестованного кемеровского пожарного Бурсина

Общество
10 июля, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Пожарный и его коллеги, рискуя своей жизнью, сделали все возможное для спасения людей, говорится в петиции

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Порядка 5 тысяч человек подписали петицию в поддержку руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрея Бурсина, арестованного по обвинению в халатности в рамках уголовного дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Петиция размещена на портале change.org. Ее авторы просят прекратить уголовное дело в отношении Бурсина, который первым прибыл на место и стал первым руководителем тушения пожара (РТП-1).

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Задержан руководитель первой пожарной группы, прибывшей к "Зимней вишне"

"Халатность - это бездействие, но никто не сможет сказать, что Андрей Бурсин бездействовал. Он первым из спасателей кинулся вперед в горящее здание. Рисковал своей жизнью, <...> он и его коллеги сделали все возможное для спасения людей", - говорится в тексте петиции. Ее авторы также просят отпустить из-под ареста пожарного Сергея Генина, звено которого спасло мужчину, выбравшегося из кинозала.

Вместе с тем родственники погибших при пожаре в "Зимней вишне" считают, что пожарные ничего не сделали для спасения детей из кинозала. В Следственном комитете утверждают, что Бурсин нарушил боевой устав подразделений пожарной охраны, не организовав управление силами и средствами пожарно- спасательного гарнизона Кемерова и проведение разведки пожара надлежащим образом. В частности, следствие утверждает, что Бурсин неверно определил ранг пожара и "дал распоряжение диспетчеру направить семь основных пожарных автомобилей вместо предусмотренных одиннадцати для ранга пожара № 2".

Другого мнения придерживаются пожарные, которые в своих группах в соцсетях называют задержание своих коллег опасным прецедентом.

Хронология пожара

Еще 16 апреля ТАСС сообщал, что расшифровка переговоров пожарных с диспетчером подтверждает, что сигнал о пожаре поступил в 16:04 (по местному времени), а первые пожарные прибыли спустя пять минут. Звонила женщина, которая сообщила, что с крыши ТЦ идет густой черный дым, а в кинозале на четвертом этаже заблокированы люди. В 16:05 на место ЧП автоматически диспетчером были направлены силы по второму номеру сложности тушения пожара - это восемь основных подразделений пожарно-спасательных частей Кемерова.

Первое подразделение (Бурсина, он становится РТП-1) прибыло на место в 16:09, он передал: "сильное задымление с кровли, ранг пожара номер 2, срочно 03 и ГИБДД к месту". В это же время Бурсин, сформировавший первое звено ГДЗС из себя и своего напарника, направился в здание. К "Зимней вишне" друг за другом продолжают прибывать пожарные расчеты, они передают, что в кинозале, по словам очевидцев, находится группа детей. В 16:13 Бурсин сообщает из здания: "сильное задымление, немедленно отделение на четвертый этаж на проверку помещений".

В 16:14 РТП отдает распоряжение: "прибывающему начальствующему составу создать штаб пожаротушения". Еще через две минуты на место прибывает начальник 1-го отряда ФПС по Кемеровской области, в 16:21 по согласованию с РТП он повышает ранг пожара с № 2 до № 3, объявляется сбор начальствующего и личного состава, свободного от несения службы.

Сам Бурсин в интервью ТАСС рассказывал, что пожарные сразу поднялись на четвертый этаж, где уже было очень сильное задымление, ориентироваться было практически невозможно, на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. По его словам, работа осложнялась сложной планировкой и огромными размерами торгового центра.

Пожар

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта, погибли 60 человек, пожарным удалось спасти 20 человек. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят 11 человек, в том числе бывший начальник ГУ МЧС по региону Александр Мамонтов, начальник отдела областного главка МЧС Григорий Терентьев и начальник караула пожарно- спасательной части № 2 Сергей Генин.

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