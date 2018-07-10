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В Пензе реализовали проекты на 33 млн рублей благодаря общественному самоуправлению

Общество
10 июля, 17:09 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 10, июля. /ТАСС

С 2015 года от жителей поступило 132 проекта, из которых 64 получили гранты

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ПЕНЗА, 10 июля. /ТАСС/. Программа по развитию территориального общественного самоуправления (ТОС), принятая в Пензе в 2015 году, позволила реализовать за три года более 60 проектов инициативных горожан на сумму свыше 33 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пензенской области.

Во вторник глава региона Иван Белозерцев представил доклад о развитии территориального общественного самоуправления на заседании совета по местному самоуправлению в Совете Федерации.

В Пензенской области создано 206 ТОС. В Пензе с 2015 года действует муниципальная программа по развитию территориального самоуправления, в рамках которой проводится конкурс социально значимых проектов. Его победители могут получить финансирование из городского бюджета на реализацию социально значимых проектов в размере не более 70% от их стоимости.

"За три года для участия в конкурсе от жителей поступило 132 проекта, из которых 64 получили гранты. В результате совместной деятельности муниципалитета и жителей реализованы инициативы горожан на общую сумму более 33 млн рублей", - говорится в сообщении.

"Благоустроены внутридворовые территории, отремонтированы проезжие дороги и сети водоснабжения в частном секторе, обустроены автостоянки, хоккейные коробки, детские игровые и спортивные площадки, разбиты скверы, организованы экскурсии для инвалидов, создан художественно- эстетический центр для детей и взрослых", - цитирует пресс-служба Белозерцева.

По мнению главы региона, целесообразно расширить полномочия территориального общественного самоуправления для поддержки гражданских инициатив.

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