Крокодила-гиганта поймали в Австралии после десяти лет охоты

СИДНЕЙ, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники природоохранной службы австралийского парка в штате Северная территория поймали гигантского крокодила, охота на которого шла на протяжении почти 10 лет. Как сообщает агентство "Синьхуа", рептилия обитала в реке Кэтрин близ одноименного населенного пункта южнее города Дарвин - столицы штата.

Длина пойманной особи, которая является одной из самых крупных за всю историю штата, составляет 4,7 метра, а вес - 600 килограммов. Первые сообщения об этом "монстре" появились в 2008 году, когда местные рыбаки заметили хвост рептилии недалеко от своей лодки.

Две недели назад сотрудники природоохранной службы занимались наблюдением за территорией с воздуха и заметили трех больших крокодилов. Для их поимки были установлены ловушки, в одну из которых попала гигантская рептилия. Пойманное животное было отправлено на крокодиловую ферму.

"Это крупнейший в истории гребнистый крокодил, который когда-либо был пойман в реке Кэтрин, - рассказал старший сотрудник природоохранной службы Джон Берк. - Крокодилы длиннее 4,5 метров - большая редкость для здешних мест, обычно их длина достигает 4,2 метра. Мы никогда прежде не видели такого гиганта". Работники природоохранной службы также отмечают, что после поимки этого гиганта появилась хоть небольшая уверенность в том, что жизнь ниже по течению в городке Кэтрин стала безопаснее".

Тем не менее, природоохранная служба попросила местных жителей не терять бдительность. "Несмотря на то, что мы поймали самого большого крокодила в реке Кэтрин, есть еще крупные особи в соседней реке Дэли", - отметил Берк, призвав купаться только в специальных зонах.

За 2018 год этот гигант стал 188-м крокодилом, пойманным на территории штата. По данным агентства France Presse, каждый год охотники в этом регионе отлавливают более 250 рептилий, потому что они представляют опасность для населения. Популяция крокодилов резко выросла после того, как в 1971 году власти объявили их охраняемым видом.