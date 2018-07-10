Власти Петербурга заявили, что отсутствие роста зарплат не является устойчивой тенденцией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Отсутствие роста заработной платы в Санкт-Петербурге, о котором говорится в исследовании кадрового портала HeadHunter, не является устойчивой тенденцией, характеризующей рынок труда в городе, а отражает краткосрочный тренд. Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.

Ранее были опубликованы исследования, отражающие отсутствие роста зарплат в Москве и Петербурге на фоне положительной динамики в других регионах.

"Говорить о каких-то устойчивых тенденциях на основании этих данных не стоит. Исследования HeadHunter хороши тем, что проводятся давно, постоянно и на основании широкой базы, но, во-первых, это все равно не все сегменты рынка труда, а, во-вторых, исследование отражает краткосрочные тренды", - пояснил Чернейко.

По его словам, в связи с чемпионатом мира по футболу отмечается рост зарплат в системе гостеприимства, а начисление отпускных и сопутствующих выплат в летний период отразится на росте доходов у сотрудников учреждений образования и здравоохранения, но затем пойдет снижение. "Устойчивые тенденции можно скорее увидеть, сравнив актуальные данные с аналогичным периодом прошлого года. По информации Петростата, средняя номинальная заработная плата в апреле 2017 года составляла 53261 рублей, а в апреле 2018 года она составила уже 59576 рублей", - отметил чиновник.

Ранее аналитики кадрового ресурса HeadHunter проанализировали динамику данных от 800 российских работодателей, которые ежеквартально вносят в онлайн- систему по более чем 5 тыс. позиций. В результате выяснилось, что в первом полугодии текущего года зарплаты практически не изменились или выросли всего на несколько процентных пунктов, но по ряду отраслей была отмечена отрицательная динамика. Эксперты отметили нетипичную для рынка ситуацию, когда в Москве и Санкт-Петербурге не растет зарплата, а в регионах зафиксирован рост. Одной из причин сложившейся ситуации они назвали сезонность на рынке труда.

В Петербурге с населением 5,3 млн человек в экономике города занято более 3 млн жителей. Эксперты отмечают, что последние три года в Петербурге стало больше работающих женщин, студентов и пенсионеров. Уровень безработицы на протяжении долгого времени является одним из самых низких в стране.