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СМИ: умер один из основателей модного дома Benetton

Общество
10 июля, 18:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Отмечается, что Карло Бенеттон на протяжении полугода страдал от серьезной болезни

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ТАСС, 10 июля. Предприниматель и один из основателей известного итальянского дома моды и группы компаний Benetton Карло Бенеттон скончался в Тревизо в возрасте 74 лет, сообщил во вторник новостной телеканал Rai News 24.

По его данным, предприниматель на протяжении полугода страдал от серьезной болезни. У него остались четверо детей.

Карло Бенеттон был самым младшим из четверых основателей - детей семьи Бенеттон. Компания была основана в 1965 году в коммуне Понцано-Венето (провинция Тревизо), в том же году был открыт первый магазин в Италии. В 1969 году первый магазин Benetton появился в Париже, в 1980-е годы - в Нью-Йорке и в Токио.

 

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