В Совфеде заявили об отсутствии кризиса на туристическом рынке России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Межведомственный штаб окажет поддержку клиентам ряда российских туроператоров, включая "Натали Турс", системного кризиса на этом рынке не наблюдается. Об этом на встрече с главой Федерального агентства по туризму Олегом Сафоновым заявил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, сообщила во вторник пресс-служба верхней палаты.

"Создан межведомственный штаб с участием представителей заинтересованных ведомств и организаций, задача которого - плановый возврат на родину всех туристов этих туроператоров, находящихся за рубежом. У "Натали Турс" на данный момент за границей находится 2 тыс. 450 человек", - сказал законодатель. Он также отметил, что у всех этих туристов есть билеты на обратные регулярные или чартерные рейсы.

Рязанский заверил, что системного кризиса на российском туристическом рынке нет, и напомнил, что на базе ассоциации "Турпомощь" для защиты российских туристов созданы резервный фонд и фонд персональной ответственности, суммарный объем которых превышает 1 млрд руб.

5 июля Сафонов заявлял, что считает незаконным требование выселения туристов, которые уже размещены в отелях, или требование внесения дополнительной платы. Как сообщал ранее ТАСС, данные о попытках выселить из отелей клиентов "Натали Турс", если они не произведут повторную оплату, поступали из Испании, Греции, Турции, Таиланда, с Кипра и Кубы. Глава Ростуризма уже встретился с послами некоторых из этих стран в РФ для обсуждения сложившейся ситуации.

29 июня один из старейших российских туроператоров "Натали Турс" разослал турагентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов на фоне низкого спроса на чартерные программы в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион и предложил вернуть деньги пострадавшим туристам. 4 июля структура туроператора "Натали Турс" - "Панорама Тур" - сообщила, что аннулирует все туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года.

По данным Ростуризма на 5 июля, за границей находится 3,5 тыс. клиентов компании.