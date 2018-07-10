В Таиланде назвали уникальной операцию по освобождению школьников из пещеры

БАНГКОК, 10 июля. /ТАСС/. Операция по эвакуации 12 школьников и их футбольного тренера из пещеры Кхао Луанг оказалась по-своему уникальной. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции ее руководитель, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон.

"Мы сделали то, чего никто не ожидал. Эта операция первая в своем роде в мире. Мы очень гордимся нашей тайской командой, - подчеркнул он. - Я надеюсь, что эти 17 дней будут помнить и они станут уроком для нас, чтобы развивать нашу страну в дальнейшем".

Он подтвердил, что "все, те кто были в пещере, сейчас находятся в безопасности". "Врач и три военных водолаза, которые были с детьми всю операцию, уже добрались до выхода из подземелья", - добавил он.

Наронгсак Осоттханакон подчеркнул, что "эта операция прошла безошибочно". Он напомнил, что Армия Таиланда направила более 1000 военных, чтобы оказать помощь в ее проведении. Бывший губернатор провинции Чианграй поблагодарил всех, кто участвовал в ней.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. В течение трех дней, с 8 по 10 июля водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну из пяти человек. Все были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй.