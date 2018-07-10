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Волжская рыба стала главным угощением на гастрономическом фестивале в Самаре

Общество
10 июля, 19:15 UTC+3 САМАРА САМАРА 10, июля. /ТАСС

Кроме волжской рыбы особой популярностью у самарцев пользуются удмуртские перепечи, балтийская килька на бородинском хлебе и эчпочмаки

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САМАРА, 10 июля. /ТАСС/. Блюда из волжской рыбы стали главным угощением на проходящем во вторник в Самаре фестивале "Гастрономическая карта России". Об этом сообщила журналистам координатор проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова.

"На фестивале в Самаре сегодня в самых различных блюдах непременно присутствует волжская рыба. Я просила, чтобы обязательно сварили царскую уху из трех видов рыб и чтобы здесь были раки, а также пироги и пельмени с начинкой из волжской рыбы", - рассказала Шаповалова.

Фестиваль проходит на набережной Волги и закроется во вторник поздно вечером. Кроме волжской рыбы особой популярностью у самарцев пользуются удмуртские перепечи, балтийская килька на бородинском хлебе и эчпочмаки. Самарские рестораторы также приготовили особое местное угощение - мармелад из сызранских томатов с тимьяном и пивной конфитюр, содержащий нотки пивного сусла.

Проект "Гастрономическая карта России" запущен при поддержке Федерального агентства по туризму, чтобы популяризовать кухни регионов РФ, а также блюда местных рестораторов и производителей продуктов питания. Команда мобильного проекта на 11 фуд-траках ездит по городам- организаторам чемпионата мира по футболу и знакомит местных жителей и гостей с различными блюдами регионов России. Из Самары фестиваль направится в Санкт-Петербург.

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