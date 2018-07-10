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Фотовыставка в Вологде расскажет о солдатах Первой мировой войны

Общество
10 июля, 19:24 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 10, июля. /ТАСС

Проект привлечет внимание к отечественной истории, к памяти о русских героях, отметил руководитель отделении РВИО Александр Метелкин

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ВОЛОГДА, 10 июля. /ТАСС/. Фотовыставка портретов участников Первой мировой войны откроется в Вологде 1 августа в День памяти погибших в этой войне русских солдат. Об этом рассказал ТАСС руководитель Вологодского отделения Российского военно-исторического общества Александр Метелкин.

"Этот проект "Забытые лица Великой войны" - своего рода аналог "Бессмертного полка". Мы призываем людей прислать портреты своих родственников, которые участвовали в Первой мировой, с краткой биографией. О фотовыставке было объявлено сегодня, и мы уже получили первые отклики - житель Архангельска прислал фотопортрет своего прадеда. Выставка обязательно соберется, у многих наших ребят, реконструкторов сохранились в семьях фото родных - участников Первой мировой, и мой прадед в том числе", - рассказал ТАСС Метелкин.

Выставка расскажет не только о вологжанах, но и о представителях других территорий страны, которые воевали в Первую мировую. Проект привлечет внимание к отечественной истории, к памяти о русских героях, отметил руководитель отделении РВИО.

Кроме того, представители военно-исторического общества готовят реконструкцию фрагмента Первой мировой войны. Она состоится 15-16 сентября на территории памятника XIX века - усадьбы Брянчаниновых в селе Покровское Грязовецкого района, в 28 км от Вологды. Какой это будет бой, сейчас решается, организаторы намерены привлечь большое количество профессиональных коллективов.

Одновременно с этим в усадьбе состоится конкурс гражданского костюма времен Первой мировой. Подобные акции вызывали ранее живейший интерес вологжан. На аналогичный конкурс "Как в мае 1945-го" люди доставали одежду прошлого века и специально шили платья по фасонам того времени, рассказал представитель РВИО.

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