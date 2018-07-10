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Экологические маршруты на Кавказских Минеральных Водах обустроят на президентский грант

Общество
10 июля, 19:27 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 10, июля. /ТАСС

Планируется, что два новых маршрута откроют осенью 2018 года

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ПЯТИГОРСК, 10 июля. /ТАСС/. Две новых экологических тропы на горы-лакколиты Бештау и Развалка будут открыты на Кавказских Минеральных Водах к октябрю благодаря президентскому гранту, рассказал во вторник ТАСС руководитель автономной некоммерческой организацией "Центр проектных инициатив "Данко" Данил Харченко.

По его словам, проект "Экологические тропы Кавказских Минеральных Вод", представленный на конкурс президентских грантов, выиграл 498,5 тыс. рублей на обустройство для туристов пяти пеших маршрутов. "Общая протяженность троп составит 85 км, три из них - в Баталинский заказник, к горько-соленым озерам в районе поселка Капельница и на гору Железная - практически уже готовы. Еще две - на горы- лакколиты Бештау и Развалка - закончим к октябрю", - сказал Харченко.

По его словам, научное исследование местности проведено ведущими сотрудниками Северо-Кавказского федерального университета, рассчитана возможная рекреационная нагрузка на территорию организации экологических троп. По всем маршрутам предполагается установка информационных щитов, указателей, организация мест отдыха, аншлагов с содержанием данных об особенностях конкретных участков. Будут задействованы все существующие уникальные природные объекты, большинство памятников истории, культуры и археологии.

"На предлагаемые экотропы после их создания будут разработаны экологические туры, в том числе общеобразовательные экологические экскурсии, детские экологические туры, приключенческие экотуры", - отметил Харченко.

Конкурс, направленный на поддержку социально значимых проектов некоммерческих неправительственных организаций, проводится Фондом президентских грантов два раза в год. В 2017 году в двух конкурсах были определены более 3,2 тыс. победителей, общая сумма распределенных грантов составила 6,7 млрд рублей.

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