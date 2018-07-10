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На реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве могут потратить почти 2 млрд рублей

Общество
10 июля, 19:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

По контракту реставрационные работы должны быть завершены до 31 октября 2022 года

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Федеральное государственное казенное учреждение (ФГУП) "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" готово выделить на сохранение объекта культурного наследия народов РФ "Ансамбль Новодевичьего монастыря" почти 2 млрд рублей, следует из документов, опубликованных во вторник на портале госзакупок.

Максимальная цена работ, указанная в опубликованных расчетах, равна 1,875 млрд рублей, источник финансирования - федеральный бюджет. Все работы по контракту должны быть выполнены до 31 октября 2022 года.

Новодевичий Богородице-Смоленский православный женский монастырь в Москве основан 23 мая (13 мая - по старому стилю) 1524 года царем Василием III в память о взятии Смоленска в 1514 году. Посвящен Смоленской иконе Божией Матери (первообраз утрачен во время Великой Отечественной войны). Новодевичьим монастырь был назван потому, что в Московском Кремле уже действовал Зачатьевский монастырь, который называли Девичьим.

Древнейшее сооружение на территории монастыря, Смоленский собор, был построен в XVI веке. Основная часть строений, а также комплекс каменных укреплений монастыря были сооружены в конце XVII века. В 2004 году монастырь включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Указом президента России Владимира Путина от 20 мая 2013 года ансамбль Новодевичьего монастыря был отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации.

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