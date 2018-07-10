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Победители регионального этапа конкурса "Семья года" в Ингушетии получили 100 тыс. рублей

Общество
10 июля, 19:31 UTC+3 МАГАС МАГАС 10, июля. /ТАСС

В семье Картоевых пять детей, которые являются победителями спортивных и образовательных конкурсов

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МАГАС, 10 июля. /ТАСС/. Финалистом регионального этапа всероссийского конкурса "Семья года" в Ингушетии стала семья Картоевых. Победителям вручили почетную грамоту и денежную премию в размере 100 тысяч рублей, сообщила пресс- служба министерства труда Ингушетии.

"Лучшей семьей года стала семья Картоевых из города воинской славы Малгобека, набравшая наибольшее количество баллов по итогам оценки оргкомитета конкурса. За укрепление института семьи, достойное воспитание детей в духе высокой нравственности и гуманизма семье были вручены почетные грамоты правительства Ингушетии и денежная премия в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В семье Картоевых пять детей, которые являются победителями спортивных и образовательных конкурсов.

"Лейла Эгиева и ее супруг Ибрагим Картоев воспитывают пятерых детей, которые имеют многочисленные награды и грамоты за достижения в спорте и учебе. Отец семейства - кандидат юридических наук, доцент ИнгГУ, заместитель председателя Общественной палаты Ингушетии, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии, а его супруга является членом регионального отделения общественного движения "Матери России", - уточнили в ведомстве.

По итогам всероссийского конкурса "Семья года-2018" будет издана Почетная книга "Семья года. Россия-2018". Торжественная церемония награждения состоится в Москве.

В 2017 году победителем всероссийского конкурса в номинации "Сельская семья" стала семья Гагиевых из Ингушетии.

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