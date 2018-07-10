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Рязанские власти попросили УМВД и прокуратуру защитить дольщиков проблемного дома в Рязани

Общество
10 июля, 20:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

В министерстве строительного комплекса области пояснили, что работы по строительству "Альфа-Рязань" прекратились летом 2017 года в связи с нехваткой средств у застройщика.

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ТАСС, 10 июля. Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков обратился к руководству регионального УМВД и облпрокуратуры с просьбой вмешаться в ситуацию со строительством многоквартирного дома в Рязани, который должны были сдать в октябре 2017 года. Об этом он заявил на заседании областного правительства во вторник, сообщили в пресс-службе правительства Рязанской области.

"Игорь Греков обратился к руководству прокуратуры Рязанской области и регионального УМВД с просьбой оказать помощь в решении вопроса, касающегося одного из домов, по которому на сегодняшний день не определен механизм завершения строительства. Так, застройщиком объекта является ООО "Альфа-Рязань". Руководство компании отказывается от предложений о взаимодействии в решении проблем дольщиков", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в министерстве строительного комплекса Рязанской области, работы по строительству "Альфа-Рязань" прекратились летом 2017 года в связи с нехваткой средств у застройщика. Ситуация осложнилась тем, что застройщик нарушил сроки сдачи первой очереди дома, и сейчас вынужден направлять оборотные средства на оплату неустоек дольщикам в соответствии с решением суда. Кроме того, застройщик не может привлечь на объект инвестора, так как судебные приставы наложили запрет на совершение регистрационных действий.

"По проводимой министерством проверке, сумма привлеченных средств, задекларированных в отчетности застройщика и готовность объекта заставили усомниться в целевом использовании привлеченных средств, в октябре 2017 года в УМВД по Рязанской области было направлено заявление о проверке на наличие признаков уголовного преступления. На вторую очередь было привлечено 188 млн рублей, готовность объекта составляет порядка 50%, хотя сдать его должны были в конце октября прошлого года", - сообщила ТАСС замминистра строительного комплекса Виктория Ягодкина.

Она также уточнила, что первая очередь дома включает в себя 131 квартиру, во второй очереди строится 98 квартир, на 94 из которых уже заключены договоры долевого участия.

Всего в Рязанской области сейчас с нарушениями срока передачи гражданам строятся 13 многоквартирных домов, в которых заключено 622 договора долевого участия зарегистрированы, в том числе, в реестр обманутых дольщиков включены два объекта- 147 граждан. В конце 2017 года губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил о том, что региональные власти рассчитывают сдать все долгострои до конца 2019 года.

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