Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Учителя татарского языка выступили за обязательное изучение родных языков в школах РФ

Общество
10 июля, 20:32 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 10, июля. /ТАСС

В апреле 2018 года депутаты Госдумы внесли на рассмотрение поправки в федеральный закон об образовании, которыми предлагалось сделать дисциплиной по выбору изучение в школах родного языка

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. Учителя татарского языка выступили за изучение родных языков народов России в рамках обязательной школьной программы. Об этом говорится в принятой во вторник резолюции VII Всероссийского съезда учителей татарского языка и литературы, который прошел в Татарстане.

В апреле текущего года группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты поправки в федеральный закон об образовании, которыми предлагалось сделать дисциплиной по выбору изучение в школах родного языка, относящегося к языкам народов России. Слушания по законопроекту в первом чтении прошли в Госдуме 19 июня.

"Участники съезда выражают надежду, что поправки к указанному законопроекту обеспечат возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения родных языков народов РФ и государственных языков республик РФ за счет учебного времени в обязательной части учебных планов. Считаем необходимым закрепить этот подход в федеральных государственных образовательных стандартах и примерных образовательных программах, что станет гарантией сохранения родных языков народов РФ", - отмечается в документе.

По мнению авторов указанного законопроекта, родители имеют право выбирать с учетом мнения ребенка формы получения образования, формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык обучения и воспитания, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность, включая родной язык из числа языков народов РФ и государственный язык республик РФ.

В Кукморском районе Татарстана и в Казани 8-10 июля прошел VII Всероссийский съезд учителей татарского языка и литературы, работников образовательных организаций с татарским языком обучения и преподаванием татарского языка. В его работе приняли участие 700 делегатов из 32 регионов России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
3
Минтруд: более 60 регионов выразили положительные мнения о законопроекте о пенсиях
4
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
5
Reuters: врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей
6
Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене роуминга внутри России
7
Крокодила-гиганта поймали в Австралии после десяти лет охоты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!