Учителя татарского языка выступили за обязательное изучение родных языков в школах РФ

КАЗАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. Учителя татарского языка выступили за изучение родных языков народов России в рамках обязательной школьной программы. Об этом говорится в принятой во вторник резолюции VII Всероссийского съезда учителей татарского языка и литературы, который прошел в Татарстане.

В апреле текущего года группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты поправки в федеральный закон об образовании, которыми предлагалось сделать дисциплиной по выбору изучение в школах родного языка, относящегося к языкам народов России. Слушания по законопроекту в первом чтении прошли в Госдуме 19 июня.

"Участники съезда выражают надежду, что поправки к указанному законопроекту обеспечат возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения родных языков народов РФ и государственных языков республик РФ за счет учебного времени в обязательной части учебных планов. Считаем необходимым закрепить этот подход в федеральных государственных образовательных стандартах и примерных образовательных программах, что станет гарантией сохранения родных языков народов РФ", - отмечается в документе.

По мнению авторов указанного законопроекта, родители имеют право выбирать с учетом мнения ребенка формы получения образования, формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык обучения и воспитания, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность, включая родной язык из числа языков народов РФ и государственный язык республик РФ.

В Кукморском районе Татарстана и в Казани 8-10 июля прошел VII Всероссийский съезд учителей татарского языка и литературы, работников образовательных организаций с татарским языком обучения и преподаванием татарского языка. В его работе приняли участие 700 делегатов из 32 регионов России.