В Таиланде завершилась "невыполнимая миссия" по эвакуации 13 человек из пещеры

БАНГКОК, 10 июля. /ТАСС/. Спасатели в Таиланде завершили по-своему уникальную процедуру по эвакуации 13 человек, оказавшихся более двух недель назад в пещере Кхао Луанг. Как заявил во вторник на пресс-конференции руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, им полностью удалось завершить миссию, которая длилась 17 дней и сначала казалась невыполнимой.

Операция началась в 10:08 по местному времени (06:08 мск), когда первая группа из 19 водолазов направилась в подземелье. Постепенно их численность составила порядка 100 человек, часть из которых была иностранцами. Наронгсак Осоттханакон утром уточнил, что во вторник из пещеры будут выведены все оставшиеся - четверо ребят и их тренер. Он также выразил надежду, что операция пройдет быстрее, чем в понедельник, несмотря на объем работ.

Так и получилось - в первый день спасателям потребовалось 11 часов, во второй - 9, в третий - 8. Помимо ребят, подземелье должны были покинуть врач и три водолаза ВМС Таиланда, которые находились с ними все время с момента их обнаружения 2 июля. Несмотря на временами сильный дождь, уровень воды в пещере оставался приемлемым для проведения эвакуации.

Вместе с тем бывший губернатор провинции Чианграй сообщил, что мини-субмарина, предложенная главой компании SpaceX Илоном Маском, применена при эвакуации не будет. "Предоставленное им оборудование нецелесообразно для нашей миссии, - пояснил он. - Оно технологически сложное и продвинутое, но мы не можем использовать его в пещере в этой миссии".

Американский предприниматель еще в понедельник вечером прилетел в Чианграй и посетил пещеру Кхао Луанг, где передал властям свое изобретение, которое получило название "Лесной вепрь" в честь заточенной в пещере футбольной команды.

Последняя фаза

В районе 16:00 (12:00 мск) из подземелья вывели девятого мальчика. О его имени, возрасте и состоянии здоровья традиционно не сообщалось. Сразу после этого мальчик был отправлен на осмотр к полевым врачам, которые дежурили возле пещеры. Через полчаса за ним выбрался десятый подросток, а спустя еще некоторое время - одиннадцатый, самый младший.

По данным агентства Reuters, всех спасенных выносили из пещеры на носилках. Как и в предыдущие дни, ребята сначала добирались до третьего зала, где находился временный штаб. Таким образом, они миновали самый опасный участок пещеры, где приходится плыть под водой. Далее до выхода им оставалось около 2 км.

В районе 17:40 (13:40 мск) были эвакуированы двенадцатый мальчик и 25-летний тренер футбольной команды "Лесные вепри". Тем временем первые три подростка, также выведенные во вторник, уже были доставлены в больницу на машинах скорой помощи и двух вертолетах. Пока все ждали транспортировки последних двух человек, ВМС Таиланда подтвердили завершение операции.

"12 "Лесных вепрей" и их тренер выбрались из пещеры, все они находятся в безопасности, - написали военные в Facebook. - Мы не уверены, что это было - чудо, наука или что-то еще". "Все тринадцать "Лесных вепрей" выведены на поверхность", - добавили они.

Сначала вертолет Ми-17 перевез в медицинское учреждение последнего - 12-го по счету - эвакуированного мальчика. 25-летний тренер футбольной команды был доставлен на другом воздушном судне. На осмотр врачей и транспортировку школьника и тренера ушло более трех часов. В итоге первая машина скорой помощи прибыла к больнице в районе 20:40 (16:40 мск), вторая - в 20:50 (16:50 мск).

Оба автомобиля аплодисментами встречала толпа. Сразу после проезда последнего оцепление дороги было снято.

Поздравления

На спасение в Таиланде 12 школьников и их тренера отреагировали политики из США и стран Западной Европы на своих страницах в Twitter. Президент США Дональд Трамп отметил эффективную работу спасателей. "От имени США я поздравляю тайских "морских котиков" и всех остальных с успешным спасением 12 мальчиков и их тренера из опасной пещеры в Таиланде. Какой прекрасный момент - все спасены, чудесная работа!" - написал Трамп.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что за этими событиями следил весь мир. "Рада видеть успешное освобождение тех, кто оказался в ловушке в пещере в Таиланде. Мир наблюдал [за спасением] и будет приветствовать храбрость всех вовлеченных", - сообщила она в Twitter.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отметил положительные качества участников событий. "Какая замечательная новость из Таиланда! Столько всего, чем стоит восхищаться: стойкость отважных ребят и их тренера, навыки и решительность спасателей", - заявил Зайберт.

Свои поздравления выразил и глава компании SpaceX Илон Маск. "Замечательно, что они благополучно это сделали. Мои поздравления выдающейся команде спасателей!" - написал американский предприниматель.

Заслуга спасателей

На итоговой пресс-конференции Наронгсак Осоттханакон поблагодарил всех, кто принимал участие в спасении. "Эта операция прошла безошибочно", - подчеркнул он. Чиновник напомнил, что Армия Таиланда направила более 1000 военных, чтобы оказать помощь в операции, в которой за время ее проведения приняли участие около 10 тыс. человек.

"Мы сделали то, чего никто не ожидал. Эта операция первая в своем роде в мире. Мы очень гордимся нашей тайской командой, - подчеркнул он. - Я надеюсь, что эти 17 дней будут помнить, и они станут уроком для нас, чтобы развивать нашу страну в дальнейшем".

Он подтвердил, что "все те, кто был в пещере, сейчас находятся в безопасности". В их числе были также врач и три военных водолаза. "Обещание, данное этим утром, о том, что девять человек покинут подземелье, выполнено", - подытожил Наронгсак Осоттханакон.

История вопроса

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летний тренер футбольной команды. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды 13 человек. На обнаружение ребят у специалистов, среди которых было много иностранцев, ушло 10 дней. Параллельно с поисками эксперты прорабатывали различные способы их эвакуации.

Подготовку к выводу ребят наружу осложняли обрушившиеся на регион дожди, которые постоянно затапливали пещеру, несмотря на непрерывную откачку воды. 8 июля руководитель операции с одобрения родственников оказавшихся в заточении ребят начал их эвакуацию. В течение трех дней водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну - из пяти человек. Все были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй и помещены в карантин.