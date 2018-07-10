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Виктория Скрипаль опровергла сообщения о миллионных гонорарах за участие в "Пусть говорят"

Общество
10 июля, 20:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Племянница экс-полковника ГРУ добавила, что давала интервью по теме отравления "совершенно бесплатно"

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль устроилась на работу в компанию, производящую передачу "Пусть говорят", для получения британской визы и не получала от создателей программы "миллионных гонораров". Об этом она заявила во вторник в беседе с ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Скрипаль несколько месяцев назад устроилась экономистом в компанию, производящую "Пусть говорят", однако реально там не работает, а таким образом получила существенную сумму денег за участие в эфирах.

"Ни о каких миллионных гонорарах я не знаю и не получала, а заработная плата легальная, и налоги с нее уплачены", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что после инцидента в Солсбери "находилась в крайне трудном положении". "На руках у меня 90-летняя бабушка (мать Сергея Скрипаля - прим. ТАСС), у которой единственная мечта - увидеться с сыном. Она плачет каждый день, - рассказала Скрипаль.

"Мне предлагали большие деньги как российские, так и западные СМИ. Я сразу же дала интервью всем, кто просил, и сделала это совершенно бесплатно", - подчеркнула собеседница агентства.

После появления проблем с получением британской визы, рассказала Виктория Скрипаль, ей предложила помощь компания, производящая "Пусть говорят". "Я приняла эту помощь. Они взяли меня на работу, таким образом я получила финансовую поддержку и возможность подать документы в британское посольство как человек, способный подтвердить постоянный доход", - поделилась она.

Собеседница агентства подчеркнула, что никогда не скрывала, что получила работу по специальности. "Просто не вижу в этом ничего секретного. И не стоит делать этот факт более значимым, чем он есть", - добавила она.

"Влияет ли работа на мою позицию? Не влияет. Я кому угодно и безо всяких гонораров скажу то же, что и говорила. Семья моя не продается и убеждения тоже", - заключила Виктория Скрипаль.

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Скрипаль, Сергей Викторович
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