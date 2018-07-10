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Макрон и король Филипп обменялись рукопожатиями и побеседовали до матча Франция-Бельгия

Общество
10 июля, 21:25 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, июля. /ТАСС

Лидеры двух стран присутствуют на полуфинальном матче в Санкт-Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и король бельгийцев Филипп обменялись рукопожатиями и провели краткую беседу на трибуне перед началом матча между сборными двух стран. Об этом передает корреспондент ТАСС.

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Макрон и король Филипп присутствуют во вторник на стадионе Санкт-Петербурга, чтобы поддержать сборные своих стран на первой полуфинальной игре чемпионата мира по футболу. Бельгийского короля на игре сопровождает его супруга, королева Бельгии Матильда, в то время как французский лидер в этот раз прибыл в Россию без супруги. Как сообщили ранее ТАСС в посольстве Франции в РФ, сразу после окончания матча Макрон отправится обратно в Париж.

В ходе краткосрочного визита в северную столицу ни Эмманюэль Макрон, ни король бельгийцев Филипп не проведут встреч с президентом России Владимиром Путиным, так как график российского лидера не предусматривал посещение данной игры. Российскую делегацию на матче между сборными Франции и Бельгии возглавляет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Делегации и рекорды

Президент Франции впервые посещает Россию в рамках чемпионата мира по футболу, в то время как король бельгийцев Филипп поддерживает на трибунах сборную своей страны уже во второй раз - 23 июня он присутствовал на матче Бельгия - Тунис.

Второй раз на игре с участием своей страны присутствует и министр спорта Франции Лора Флессель-Коловиц. Но, безусловно, рекордсменом по посещениям матчей мундиаля стал глава внешнеполитического ведомства Дидье Рейндер, ведь это уже четвертый матч, на котором он присутствует. Бельгийский министр посетил Москву, Казань, Ростов-на-Дону, а теперь поддерживает сборную Бельгии в полуфинальной игре.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль Филипп (король Бельгии) Матвиенко, Валентина Ивановна
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