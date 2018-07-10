Фестиваль экстремальных видов туризма стартовал на юге Дагестана

МАХАЧКАЛА, 10 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль экстремальных видов туризма "Ярыдаг-2018" стартовал на юге Дагестана. Во вторник состоялось торжественное открытие фестиваля, в котором принимают участие представители четырех стран, сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства по туризму и народным художественным промыслам республики Рая Атаева.

"Сегодня в Докузпаринском районе состоялось официальное открытие фестиваля "Ярыдаг-2018". Масштабное мероприятие собрало около 1000 человек", - сказала Атаева.

По ее словам, участие в фестивале принимают более 200 представителей из Израиля, Белоруссии, Азербайджана, а также 14 городов России. На открытии присутствовали врио министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Рабият Закавова, главы Докузпаринского, Ахтынского и Сулейман-Стальского районов.

Закавова поприветствовала гостей и участников мероприятия от имени руководства республики и отметила, что этот фестиваль получил "признание среди профессионалов, стал значимым и узнаваемым событием республики и с каждым годом набирает обороты". По ее словам, в Дагестане есть все условия для развития не только традиционных видов отдыха, но и приключенческого и других активных видов туризма.

"Особенно развиваются в нашей республике альпинизм и скалолазание, благодаря чему проведение соревнований по этим видам экстремального туризма становится доброй традицией. И именно поэтому мы придаем очень большое значение данному фестивалю, "Ярыдаг-2018" приобрел статус международного, что подтверждает наше стремление его развития и расширения", - приводит ее слова пресс-служба.

Соревнования проходят по правилам восхождений. В программу фестиваля входят классификационные соревнования по альпинизму разной сложности, трекинговые маршруты, туризм, горный бег, а также фототур. Как отметили в Минтуризма региона, фестиваль проводится в целях развития экстремальных видов туризма и альпинизма в горах Дагестана, формирования у спортсменов ответственного отношения к личной и общественной безопасности, навыков поведения в экстремальных ситуациях.

О фестивале "Ярыдаг"

Фестиваль экстремальных видов туризма "Ярыдаг-2018" проходит раз в два года в самой высокой части Дагестана, близ села Куруш в Докузпаринском районе, где расположен уникальный горный комплекс Шалбуздаг - Базардюзю - Ярыдаг. В этом году он проходит с 9 по 15 июля и посвящен Году культуры безопасности. Организатором фестиваля выступает министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана при поддержке МЧС республики и администрации Докузпаринского района.

Село Куруш расположено на высоте 2560 метров над уровнем моря и является самым высокогорным селом Европы, а также самым южным населенным пунктом РФ. Гора Ярыдаг находится в Докузпаринском районе на юге Дагестана близ границы с Азербайджаном. Ее высота 3925 м. С 2002 года там проводится чемпионат России по альпинизму.