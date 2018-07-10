AP: суд в США дал ход делу против фирмы, продукция которой якобы может вызывать рак

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Суд в США постановил начать разбирательство по существу по искам, поданным в отношении американской агрохимической компании Monsanto, которую обвиняют в том, что ее продукция якобы может вызывать раковые заболевания. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

Monsanto - многоотраслевая компания со штаб-квартирой в Сент-Луисе (штат Миссури), которая производит генетически модифицированную сельскохозяйственную продукцию, а также один из самых распространенных в мире гербицидов - Roundup. В сентябре 2016 года германский химико-фармацевтический концерн Bayer заключил соглашение о покупке Monsanto за $62,5 млрд. Сделка была окончательно оформлена в июне текущего года.

Речь идет о сотнях исках, поданных в США, в которых Monsanto обвиняют в намеренном утаивании информации о канцерогенности одного из ее главных продуктов - гербицида Roundup, также известного как глифосат. Впоследствии все эти иски были объединены в одно дело и направлены в суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) для рассмотрения.

Истцы уверяют, что глифосат, применяемый для борьбы с сорняками в сельском хозяйстве, может вызывать рак. В Monsanto отвергают данные утверждения, заявляя, что многочисленные экспертные исследования не подтверждают опасности глифосата для здоровья человека. Во вторник рассматривающий дело судья Винс Чабриа решил дать делу ход.

В Monsanto заявляли, что утверждения экспертов, приглашенных истцами для дачи показаний, не обоснованы и не подтверждены научно, и просили судью отклонить все жалобы. Чабриа в итоге назвал слабыми те доказательства канцерогенности Roundup, которые предъявляют истцы, однако, по словам судьи, их все же достаточно для рассмотрения данного дела членами жюри присяжных. Таким образом делу дан ход. Дата начала судебного процесса пока неизвестна.

В сентябре прошлого года Агентство по охране окружающей среды США после долгих исследований пришло к выводу, что глифосат, широко использующийся в сельском хозяйстве во всем мире, не вызывает раковых заболеваний. При этом Международное агентство по изучению рака, входящее в структуру Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году классифицировало его как вещество, которое может, вероятно, оказывать канцерогенное воздействие на человека.