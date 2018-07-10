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Карту к книге про Винни-Пуха продали на аукционе Sotheby's за $570 тыс.

Общество
10 июля, 23:39 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, июля. /ТАСС

Отмечается, что в создании карты мог принимать участие сын писателя Алана Александра Милна

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ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Рисунок карты воображаемого мира медвежонка Винни-Пуха, сделанный в 1926 году, был продан во вторник с молотка за рекордные £430 тыс. ($570 тыс). Об этом ТАСС сообщили в аукционном доме Sotheby's, который организовал торги в Лондоне.

Автором выполненного карандашом рисунка выступил художник и книжный иллюстратор Эрнест Шепард (1879-1976). Известность ему принесло создание известного на весь мир образа медведя из книги английского писателя Алана Александра Милна (1882-1956).

Our two-day English Literature sale kicks off at 2pm today in #London. From this charming original illustration of Winnie-The-Pooh’s Hundred Acre Wood by E.H. Shepherd to an autograph manuscript leaf of Charles #Darwin’s Origin of Species, the sale features exceptionally rare and one-of-a-kind pieces relating to some of the most popular and influential books in history. #SothebysBooks

Публикация от Sotheby's (@sothebys)

Весьма вероятно, что к рисунку приложил руку и сын Милна, Кристофер Робин. Так, внизу листа размером 380 на 449 мм видна надпись: "Нарисовано мною, а мистер Шепард помогал".

Оригинал карты Стоакрового леса, в котором разворачивается история Винни-Пуха и его друзей, появился на рынке впервые за полвека. Именно это изображение украшает первые книги об известном во всем мире медведе, а также предваряет мультфильм "Винни Пух и медовое дерево" (Winnie the Pooh and the Honey Tree), снятый в 1966 году американской студией Disney. Изначально скетч оценивался в £100-150 тыс. ($130-200 тыс).

Заплаченная неизвестным коллекционером сумма превысила рекордные на тот момент £314 тыс. ($415 тыс. по сегодняшнему курсу), за которые в 2014 году был реализован оригинал рисунка к книге Милна. На нем Винни-Пух и его друзья играют в Пустяки - кидают палочки с моста в воду и наблюдают, какая из них финиширует первой. Во вторник на аукционе еще четыре рисунка к книге были проданы в общей сложности за £487 тыс. ($645 тыс).

Впервые медвежонок по имени Винни-Пух появился накануне рождества 1925 года в маленьком рассказе Алана Александра Милна о "неправильных пчелах". Следует заметить, что имя "Пух" прижилось за медвежонком почти во всех переводах, а произведения Милна можно прочитать на 40 языках.

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