Польша вспоминает жертв Волынской резни в 75-ю годовщину трагедии

ВАРШАВА, 11 июля. /ТАСС/. Польша в День памяти жертв геноцида вспоминает более 100 тыс. своих соотечественников, ставших в 1943 году жертвами учиненной украинскими националистами Волынской резни - массового уничтожения поляков ОУН-УПА (обе организации запрещены в РФ) на территории, расположенной на северо-западе современной Украины.

По всей стране по случаю 75-й годовщины тех трагических событий уже несколько дней проводятся лекции, кинопоказы, встречи и выставки. Традиционные памятные мероприятия пройдут в Варшаве у памятника жертвам Волынской резни и у Могилы Неизвестного Солдата.

Президент Польши Анджей Дуда в воскресенье посетил Украину, где почтил память погибших и назвал случившееся на Волыни этнической чисткой. "Речь шла о том, чтобы убрать поляков с тех территорий, - сказал он. - Такие решения тогда были приняты на политическом уровне украинской организацией ОУН (Организация украинских националистов), а исполнение было поручено УПА (Украинская повстанческая армия), которая, к сожалению, выполнила свою задачу".

Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в понедельник возложил цветы к памятнику жертвам УПА во Вроцлаве. После этого он написал в Twitter, что "память жертв Волыни не может быть стерта, а ответственность виновных не может быть пересмотрена". "Устойчивое примирение народов Польши и Украины может быть основано только на признании полной правды об этих страшных временах", - отметил глава польского правительства.

Польские СМИ обратили внимание на тот факт, что президенты Польши и Украины не смогли согласовать совместное участие в памятных мероприятиях, посвященных трагической дате. В момент, когда Дуда находился в Луцке, украинский лидер Петр Порошенко отправился в польское село Сахрынь Люблинского воеводства, где почтил память украинцев, погибших от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году. Как написала "Gazeta Wyborcza", "польско-украинские отношения еще никогда не были такими плохими".

История

Во время Второй мировой войны украинские националисты с февраля 1943 года начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня.

В 2016 году польский парламент учредил 11 июля День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Польши. В 2018 году памятные мероприятия по случаю этой даты организуются уже во второй раз. По всей стране проводятся лекции, кинопоказы, встречи, посвященные трагической судьбе поляков на Волыни.

ОУН - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА.