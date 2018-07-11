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Пещеру в Таиланде после спасения школьников превратят в туристический объект

Общество
11 июля, 0:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

При этом власти не уточняют, как именно они собираются реализовать эту идею

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© Royal Thai Navy via AP

ТАСС, 11 июля. Пещера Кхао Луанг в Таиланде, где в течение двух недель были заблокированы 12 школьников и их тренер, станет туристической достопримечательностью. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на заместителя главы национальных парков Таиланда.

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В Таиланде завершилась "невыполнимая миссия" по эвакуации 13 человек из пещеры

"Сегодня, в этой кризисной ситуации я не хочу говорить о работе, но я думаю, что у нас будет привлекательная туристическая достопримечательность мирового уровня", - заявил он во вторник на пресс-конференции после завершения операции по спасению школьников. По словам чиновника, окончательное решение по этому вопросу примет министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

О том, как власти планируют превратить пещеру в безопасное для туристов место, пока информации нет.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Пещера простирается почти на 10 км, имеет несколько входов, а также большие залы, где укрывались от прибывавшей воды пропавшие. С 8 по 10 июля водолазам удалось вывести оттуда всех оказавшихся там людей. В последний день в спасательной операции приняли участие более 100 аквалангистов, 13 из которых - иностранцы.

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