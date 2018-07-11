Водо- и электроснабжение во всех населенных пунктах Восточной Гуты восстановят за месяц

ДАМАСК, 11 июля. /ТАСС/. Сирийские власти в течение месяца планируют восстановить водо- и электроснабжение во всех населенных пунктах Восточной Гуты, пострадавших от военных действий. Об этом ТАСС сообщил в среду губернатор провинции Дамаск Ала Ибрахим.

"По плану сирийского правительства, в течение месяца во всех населенных пунктах Восточной Гуты должны быть восстановлены электро- и водоснабжение, чтобы у людей были хотя бы элементарные условия для жизни", - сказал он.

По словам губернатора, вместе с восстановлением мирной жизни в города начали возвращаться беженцы. Так, за последние несколько дней в область Дамаска из Ливана вернулись около 700 человек. Кроме того, местные жители возвращаются в населенный пункт Муаддамия-Аш-Шах в пригороде Дамаска. "Администрация их встретила, развезла по домам и дала все необходимое на первое время. Но многие остались без крова - их дома полностью разрушены. Для таких беженцев мы создали там временный лагерь, уже началось строительство нового жилья", - отметил глава региона.

Сейчас в области Дамаска проживает около 5 млн человек. До войны там жили 2,8 млн, число выросло из-за беженцев, которые приезжали сюда из других провинций, убегая от войны. Теперь эти люди при помощи сирийского правительства обосновались в этих местах.

"Очень важно обеспечить медицинский уход - наладить работу клиник и аптек, этим мы занимаемся в первую очередь. Скоро учебный год, поэтому мы стараемся побыстрей восстановить как можно больше школ", - заключил Ала Ибрахим.

В пригороде Дамаска также активно идет расчистка и восстановление населенных пунктов. В частности, разбор завалов в городе Эль-Кабун, около которого расположен главный въезд в столицу. Работы идут вдоль трассы Хомс - Дамаск на протяженности три километра. Общая площадь работ по ликвидации завалов составляет два квадратных километра. В процессе задействовано 100 единиц техники и около 300 рабочих. Каждый день оттуда вывозят по 30-40 тыс. кубометров строительного мусора. Работа продолжается по 12 часов в сутки без выходных.