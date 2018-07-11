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Суд в Кузбассе обязал власти обеспечить туркомплекс "Шерегеш" водой

Общество
11 июля, 7:37 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 11, июля. /ТАСС

Администрация Шерегешского городского поселения должна решить вопрос организации и обеспечения холодного водоснабжения комплекса в срок до 1 сентября 2019 года

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КЕМЕРОВО, 11 июля. /ТАСС/. Таштагольский городской суд Кемеровской области по требованию прокуратуры обязал администрацию Шерегешского городского поселения до сентября 2019 года обеспечить водоснабжение спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" - одного из самых популярных в РФ мест для горнолыжного отдыха. Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

"Таштагольский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал администрацию Шерегешского городского поселения организовать и обеспечить питьевое и хозяйственно-бытовое холодное водоснабжение объектов, расположенных в границах спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" <…> В соответствии с решением суда вопрос организации и обеспечения холодного водоснабжения, соответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям, должен быть решен органом местного самоуправления в срок до 1 сентября 2019 года", - отметили в пресс-службе.

Прокуратура провела проверку после обращения председателя совета собственников горы Зеленая и установила, что организованное холодное водоснабжение в туркомплексе отсутствует, а владельцы земельных участков вынуждены самостоятельно решать этот вопрос.

"Принимая во внимание, что подавляющее большинство объектов капитального строительства, расположенных на территории комплекса, используются для оказания гостиничных услуг и обслуживания большого количества туристов, отсутствие надлежащего водоснабжения не только создает риск возникновения и развития массовых инфекционных заболеваний, но и препятствует развитию туристско-рекреационного кластера "Шерегеш", - добавили в прокуратуре.

Как пояснил ТАСС председатель совета собственников горы Зеленая Олег Мальцев, в настоящее время вода либо подвозится, либо берется из пробуренных скважин. В ноябре 2017 года в департаменте инвестиций и стратегического развития Кемеровской области ТАСС сообщали, что водоснабжение туркомплекса осуществляется за счет водозабора поселка Шерегеш, при этом существующая система не справляется и требует модернизации. Власти Кузбасса направляли заявку на участие в федеральной целевой программе развития туризма на период после 2018 года, регион просил в нее включить пять инфраструктурных проектов, в том числе строительство сетей водоснабжения до объектов туркомплекса.

"Шерегеш" расположен на юге Кемеровской области, в Горной Шории. Здесь действуют 220 объектов туристической инфраструктуры. С 2000 года в создание комплекса привлечено 14 млрд рублей инвестиций. За горнолыжный сезон его посещают около 1 млн человек.

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