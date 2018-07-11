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В Москве протестируют новые "гнущиеся" дорожные знаки

Общество
11 июля, 7:19 UTC+3

В рамках эксперимента первый дорожный знак на гибкой стойке установили на улице Бутырский Вал

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МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Столичный центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил в Москве новый дорожный знак на гибкой стойке, который при столкновении с автомобилем остается на месте и принимает прежнюю форму. Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе учреждения, после пилотной эксплуатации аналогичные конструкции будут устанавливаться на других участках дорог.

"В результате ДТП в Москве каждый месяц повреждается порядка 50 дорожных знаков, после наездов стойки с дорожными знаками деформируются и подлежат замене. В рамках эксперимента в районе дома 32 по улице Бутырский Вал установлен дорожный знак на гибкой стойке", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что на данной стойке зафиксирован дорожный знак "Пешеходный переход". Сама стойка выполнена из нержавеющей стали и закреплена на шарнирах, которые позволяют ему оставаться на месте, не повреждаться и выгибаться до 90 градусов в любом направлении. "Как показала практика европейских коллег, стойки выдерживают более 20 наездов. Гарантийный срок службы такой конструкции составляет пять лет", - отметили в пресс-службе.

Знак на гнущейся стойке будет эксплуатироваться в пилотном режиме. Если эксперимент окажется успешным, подобные конструкции появятся на других участках дорог.

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