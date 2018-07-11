Свердловская область выделила 245 млн рублей на пилотный проект по поддержке инвалидов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Свердловской области в этом году направило 245 млн рублей на реализацию пилотного проекта Минтруда РФ по реабилитации и абилитации инвалидов. Об этом в среду сообщила корреспонденту ТАСС спикер законодательного собрания региона Людмила Бабушкина в ходе выставки ИННОПРОМ-2018.

"Пилотный проект Минтруда России по реабилитации и абилитации [предупреждение и лечение патологий у детей, еще не адаптировавшихся к социальной среде] реализуется при участии 142 лучших учреждений социальной сферы региона и 15 социально ориентированных некоммерческих организаций. В этом году выделено 245 млн рублей, в 2017-м было 326 млн. Это достаточно серьезные средства для того, чтобы многое улучшить и помочь детишкам получить комплексную реабилитацию, а впоследствии - помощь при обучении и трудоустройстве", - сказала Бабушкина.

По ее словам, еще одной серьезной проблемой региона являются онкологические заболевания.

"Во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин обратил серьезное внимание на то, что необходимо разрабатывать программы, которые позволят снизить смертность от онкологических заболеваний. В указе президента поставлена задача по снижению смертности от онкологии до 185 случаев на 100 тыс. населения. В 2017 году в Свердловской области этот показатель составил 226 случаев на 100 тыс. населения. Нам необходимо совершенствовать первичную профилактику, чтобы увеличивать выявление заболеваний на ранних стадиях", - подчеркнула Бабушкина.

Собеседница агентства уточнила, что для решения проблемы будет создана рабочая группа на базе министерства здравоохранения Свердловской области, чтобы "выработать критерии проведения пилотного проекта по Екатеринбургу с обязательным блоком оценки эффективности". "Те предложения, которые выскажут эксперты, мы будем учитывать при принятии бюджета на 2019 год", - сказала Бабушкина.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМа-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия и оператором пресс-центра.