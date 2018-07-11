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Власти Приморья до конца года установят в селах края 19 ФАПов

Общество
11 июля, 7:40 UTC+3

Девять модульных конструкций будут приобретены и установлены за счет федеральных средств, отметили в краевой администрации

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Власти Приморского края до конца 2018 года установят в населенных пунктах края 19 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сообщает в среду пресс-служба краевой администрации.

"Власти Приморья планируют установить 19 фельдшерско-акушерских пунктов в различных населенных пунктах до конца 2018 года. <…> Девять модульных конструкций будут приобретены и установлены за счет федеральных средств", - говорится в сообщении.

ФАПы установят в селах Тереховка Надеждинского района, Данильченково Лазовского района, Старая Каменка Лазовского района, Речное Дальнереченского района, Ясное Чугуевского района, Ольховка Кировского района, Покровка Яковлевского района, Украинка Пограничного района и Пархоменко Ханкайского района.

В рамках программы "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013 - 2020 годы в этом году регион получит 7,2 млн рублей из федерального бюджета на приобретение передвижного медицинского комплекса.

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