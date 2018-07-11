Хайнань приглашает профессоров из РФ на пенсии преподавать в вузах курорта

ХАЙКОУ /Китай/, 11 июля. /ТАСС/. Правительство южной китайской провинции Хайнань приглашает профессоров высших учебных заведений России на пенсии приехать преподавать в местных университетах. Как отметил в среду в интервью ТАСС губернатор провинции Шэнь Сяомин, они смогут повысить уровень образования региона и отдохнуть на его курортах.

"В России очень развито высшее образование. По сравнению с другими регионами Китая, Хайнань является в сфере высшего образования слабой провинцией. По этой причине мы горим желанием сотрудничать именно в этой области", - указал он.

"Я уже общался со многими ректорами наших местных высших учебных заведений - все они сказали, что готовы пригласить профессоров из России, которые выходят на пенсию", - сообщил глава правительства провинции.

"Если им понравится наше море, солнце и пляжи, чистый воздух и хороший климат, то у нас в этом смысле еще больше возможностей для сотрудничества, так как они, будучи в пенсионном возрасте, смогут по совместительству работать у нас в ВУЗах, читать лекции. Такой опыт будет полезным для Хайнаня", - резюмировал губернатор.

Островная провинция Хайнань расположена на юге Китая и является курортом. По итогам 2017 года число туристов из России на острове Хайнань выросло на 250,8% - до 284 тыс. человек, что делает РФ главным источником иностранного турпотока. С этого года для граждан России на острове действует безвизовый режим.