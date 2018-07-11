Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хайнань приглашает профессоров из РФ на пенсии преподавать в вузах курорта

Общество
11 июля, 9:39 UTC+3 ХАЙКОУ /Китай/ 11, июля. /ТАСС

Губернатор китайской провинции также отметил, что в России очень развито высшее образование

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАЙКОУ /Китай/, 11 июля. /ТАСС/. Правительство южной китайской провинции Хайнань приглашает профессоров высших учебных заведений России на пенсии приехать преподавать в местных университетах. Как отметил в среду в интервью ТАСС губернатор провинции Шэнь Сяомин, они смогут повысить уровень образования региона и отдохнуть на его курортах.

"В России очень развито высшее образование. По сравнению с другими регионами Китая, Хайнань является в сфере высшего образования слабой провинцией. По этой причине мы горим желанием сотрудничать именно в этой области", - указал он.

"Я уже общался со многими ректорами наших местных высших учебных заведений - все они сказали, что готовы пригласить профессоров из России, которые выходят на пенсию", - сообщил глава правительства провинции.

"Если им понравится наше море, солнце и пляжи, чистый воздух и хороший климат, то у нас в этом смысле еще больше возможностей для сотрудничества, так как они, будучи в пенсионном возрасте, смогут по совместительству работать у нас в ВУЗах, читать лекции. Такой опыт будет полезным для Хайнаня", - резюмировал губернатор.

Островная провинция Хайнань расположена на юге Китая и является курортом. По итогам 2017 года число туристов из России на острове Хайнань выросло на 250,8% - до 284 тыс. человек, что делает РФ главным источником иностранного турпотока. С этого года для граждан России на острове действует безвизовый режим.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российско-китайские отношения
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внук Брежнева умер в Крыму
2
МИД России пообещал зеркальные меры в связи с высылкой из Греции российских дипломатов
3
Трамп назвал Германию заложницей российского газа
4
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
5
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
6
Шойгу рассказал о планах Запада устроить в Крыму "гибридную войну"
7
СМИ: Греция высылает двух российских дипломатов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!