Guardian: Facebook оштрафуют на £500 тыс. за передачу личных данных Cambridge Analytica

ТАСС, 11 июля. Компания Facebook будет оштрафована в Великобритании на £500 тыс. ($663 тыс.) в связи с передачей Cambridge Analytica массивного объема личных данных пользователей и нарушением британского законодательства в этой сфере. Об этом сообщает в среду газета The Guardian.

По ее данным, управление комиссара по информации Великобритании установило, что соцсеть не смогла обеспечить сохранность личных данных своих пользователей, а также не смогла предоставить полную информацию о том, как эти данные собирались другими компаниями.

"Facebook не смог обеспечить такой уровень защиты, который предусматривается Законом о защите данных", - приводит газета слова комиссара по информации Элизабет Денем. Ранее газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей социальной сети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако выяснилось, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.