Экспедиция "Байкал - Аляска" прибыла в Анадырь с опозданием на сутки

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Экспедиция "Байкал-Аляска" завершила в среду первый этап своего похода в Анадыре с опозданием на сутки. В последний день катамаран "Искатель" шел со сломанной яхтой, а всего моряки преодолели уже 2822 км из 6 тыс. запланированных, сообщила ТАСС представитель экспедиции Анна Важенина.

"В последний день катамаран шел со сломанной мачтой, но это штатная ситуация. Уже есть договоренность с морским портом о починке мачты. В последний день команда шла в условиях штормового ветра и высоких волн, но все прошло благополучно. Всего с начала первого этапа катамаран прошел почти половину пути - 2822 км, опоздав в Анадырь буквально на сутки", - сказала Важенина.

Экспедицию торжественно встретили на седьмом причале Анадыря, перед ними выступил один из детских танцевальных ансамблей города. В Анадыре моряки задержатся на три дня, произойдет частичная замена экипажа, и добавятся новые члены. Также у членов экипажа запланированы встречи с региональным правительством и небольшие лекции для школьников и студентов.

Помимо ремонта, участники экспедиции закупят порядка тысячи литров топлива и необходимый для дальнейшего похода провиант. Далее экспедиция возьмет курс на бухту Провидения, а также посетит территорию национального парка "Берингия", где проведет съемки для своего фильма. Ориентировочное время прибытия в аляскинский Ном - 25-26 июля.

Экспедиция стартовала 17 июня в Петропавловске-Камчатском. Длина маршрута Петропавловск-Камчатский - Анадырь - Ном - Датч-Харбор - Анкоридж составит 6 тыс. км. В прошлом году катамаран "Искатель" прошел от Иркутска до Камчатки 7 тыс. км.

Главная цель похода - показать стране интересных и ярких людей, которые реализуют на севере России необычные бизнес проекты и проекты, связанные с творчеством. Для этого снимается документальный фильм.