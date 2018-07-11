Туристы в Калмыкии смогут побывать на древних стоянках кочевых народов

ТАСС, 11 июля. Новые туристические маршруты будут открыты в Калмыкии до конца этого года. В частности, в республике намерены развивать сельский и экологический туризм - гостям региона предложат побывать в гостях у фермера или совершить конную прогулку по заповедным местам, где можно будет увидеть древние стоянки кочевых народов, а также редких птиц и животных, сообщил ТАСС министр культуры и туризма Калмыкии Хонгор Эльбиков.

"Проект "В гостях у фермера" предполагает строительство гостевого дома, русской бани, мангала, овчарни и загона для сельскохозяйственных животных. Также планируется установить войлочную юрту, организовать прогулки на лошадях и квадроциклах, знакомить туристов с бытом животновода. Это будет настоящая крестьянская усадьба, которая расположится в Юстинском районе Калмыкии в 800 метрах от трассы", - сказал Эльбиков.

Он отметил, что этот проект получил грантовую поддержку главы республики Алексея Орлова в размере 500 тыс. рублей и будет реализован в третьем квартале этого года. Еще один турмаршрут, который также в ближайшее время откроется в Калмыкии, познакомит туристов с заповедником "Черные земли" - крупнейшим объектом экологического туризма в республике. Начинаться маршрут будет с экскурсии по поселку Адык, где туристам предложат продегустировать национальные блюда калмыцкой кухни. Далее предусмотрена конная прогулка с экскурсоводами по заповедным землям Черноземельского и Яшкульского районов.

"На протяжении всего маршрута расположены соленые озера с лечебной грязью, уникальные холмы и курганы со следами древних стоянок кочевых народов, туристы также будут иметь возможность наблюдать редкие виды птиц и животных, занесенных в Красную книгу России: стрепетов, степных орлов, журавлей-красавок, а также реликтовую степную антилопу - сайгака. Для удобства планируется организовать смотровую площадку, места для фотографирования и приобрести кибитки под гостиничные номера", - отметил Эльбиков.

По информации республиканского министерства культуры и туризма, ежегодно Калмыкию посещают около 60 тыс. туристов, из соседних регионов, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края. Иностранные туристы чаще всего приезжают в республику из Германии, Швейцарии и Италии. Калмыкия привлекает гостей своим восточным колоритом, красивыми храмами и национальной кухней.